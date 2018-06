ESCLUSIVA TMW - Avellino-Houdret, prima lo svincolo poi triennale

© foto di Federico Gaetano

Emergono nuovi dettagli in merito al forte interesse dell'Avellino nei confronti di Kenneth Houdret, centrocampista classe 1993 attualmente in forza all'Union SG. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club irpino avrebbe già un accordo su base triennale col calciatore che, però, prima deve liberarsi dall'accordo con il suo attuale club valido fino al giugno 2019. Una volta svincolato per Houdret si apriranno le porte del 'Partenio' con la fumata bianche che potrebbe e dovrebbe arrivare nel giro di pochissimi giorni.