ESCLUSIVA TMW - Avellino, Novellino: “Il Parma dovrà preoccuparsi di noi”

Fonte: dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Avellino Walter Novellino ha parlato a margine della premiazione della Panchina d'Oro del momento del club irpino: “è stato un buon punto anche se non abbiamo giocato bene. Dopo 10 minuti abbiamo perso il giocatore con più qualità, ovvero Gavazzi, e avevamo altri giocatori fuori per questo non era facile giocare su un campo simile contro una Pro Vercelli che concede poco nel proprio stadio. Quelli della società sono problemi che non mi riguardano e su cui non vorrei tornare visto che settimana scorsa ho fatto una battuta, che non voleva essere offensiva, e qualcuno ha frainteso. Chiedo scusa per questo anche perché io faccio qualcosa per il sociale da 40 anni. Parma? È uno scontro con una squadra molto forte, mi preoccupa tutta la squadra, ma sono convinto che se giochiamo come sappiamo, e siamo al completo, anche loro devono preoccuparsi. - conclude Novellino sui premiati di oggi – Sono tutti meritatissimi. Sarri? Ne ha vinte tante anche lui di queste panchine”.