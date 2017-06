ESCLUSIVA TMW - Avellino, nuovo socio per Taccone: De Cesare della Sidigas

© foto di Federico Gaetano

Un nuovo socio per l'Avellino. Gianandrea De Cesare affiancherà come main sponsor e socio il Presidente Taccone. De Cesare, già proprietario della Sidigas Avellino di basket, è arrivato alla semifinale scudetto con la sua squadra di pallacanestro. Ora - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - si dedicherà anche al calcio. Un rinforzo per l'Avellino, questa volta fuori dal campo. Conferenza stampa prevista per giovedì. L'Avellino si rinforza...