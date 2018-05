ESCLUSIVA TMW - Avellino, obiettivo Tripaldelli del Sassuolo

Fonte: Michele Criscitiello

In attesa di definire il futuro di Foscarini, l'Avellino pensa già al mercato. Agli irpini piace molto il terzino sinistro della Juventus, Alessandro Tripaldelli, domani impegnato nella sfida play off scudetto Primavera con la Roma a Vinovo. Tripaldelli è di proprietà del Sassuolo e l'Avellino si è messo in fila per provare ad arrivare primo.