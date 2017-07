ESCLUSIVA TMW - Avellino, per la difesa chiesto Kresic all'Atalanta

Fonte: Michele Criscitiello

Occhi in casa Atalanta per la difesa dell'Avellino: secondo quanto raccolto dal direttore di TMW, Michele Criscitiello, il club irpino avrebbe chiesto all'Atalanta il centrale classe '96 Anton Krešić, nella scorsa stagione in prestito al Trapani.