ESCLUSIVA TMW - Avellino, si avvicina la conferma di Foscarini

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Si avvicina la conferma di Claudio Foscarini sulla panchina dell’Avellino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di giovedì la dirigenza del club irpino s’incontrerà col tecnico per ripartire insieme in vista della prossima stagione. Sul piatto per l’ex Cittadella un accordo annuale con opzione per la stagione successiva. Verso la permanenza al “Partenio” anche il ds Enzo De Vito.