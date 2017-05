ESCLUSIVA TMW - Avellino, Taccone, la Cavese e quella cena a Nocera

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Il presidente dell'Avellino Walter Taccone, nella giornata di ieri, si è incontrato in un noto ristorante di Nocera Inferiore (SA) con Domenico Campitiello, attuale proprietario della Cavese 1919, club campano iscritto al campionato di Serie D. Presenti anche l'imprenditore cavese Stefano Bisogno e il dirigente sportivo Vittorio Galigani. Le ultime indiscrezioni riferiscono che l'intenzione di Taccone sarebbe quella di rilevare il club metelliano per farne una "società satellite" dell'Avellino. La trattativa ad ogni modo è ancora in uno stato embrionale. Seguiranno sviluppi.