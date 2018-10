ESCLUSIVA TMW - Avv.Di Cintio: “Ordinanza chiara, la B sia a ventidue”

© foto di Federico De Luca

“È da questa estate che sosteniamo l’illeggittimita dei provvedimenti del commissario”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Cesare Di Cintio, legale della Pro Vercelli, a proposito dell’ordinanza che riporta la decisione sul format della serie B a qualche mese fa. “L’ordinanza - spiega Di Cintio - dice che i procedimenti sono illegittimi. Si torna al periodo ante calendario”.

Quindi si va verso il ripescaggio o un risarcimento alle squadre non ripescate...

“Più si continua più danni si arrecano. La via più semplice è l’ammissione delle squadre al campionato e quindi ristabilire il format a ventidue”.

Per oggi è prevista una riunione in FIGC...

“Penso che la FIGC non voglia impugnare il procedimento. Mi auguro che la Lega B si adegui ai pronunciamenti degli organi giurisdizionali per finire il prima possibile questo contenzioso”.

Avvocato, quindi è fiducioso sul format a ventidue?

“Lo sono sempre stato. Oggi è stato riconosciuto un diritto: la B deve essere a ventidue”.