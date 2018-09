ESCLUSIVA TMW - Avv.Di Cintio: “Ripescaggi, gara aperta. Il 9/10 la decisione”

© foto di Federico De Luca

“Con la pronuncia del Tar del Lazio vengono sospesi gli effetti della pronuncia del Collegio di Garanzia, credo che la Lega Pro sospenderà le partite delle società interessate che volessero usufruire di questa possibilità”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Cesare Di Cintio a proposito della sospensione della sentenza emessa dal Collegio di Garanzia sui mancati ripescaggi.

Avvocato e con i calendari come la mettiamo? Sta passando troppo tempo...

“Non è un problema delle società interessate al ripescaggio bensì della Lega B e della Federazione”.

Lei ha curato gli interessi della Pro Vercelli. Come deve comportarsi un tifoso della Pro Vercelli leggendo quanto emerso oggi dal Tar?

“Non deve cantar vittoria ma neppure sentirsi in Serie C. Il 9 ottobre se ne parlerà in Camera di Consiglio, poi verrà stabilito se il procedimento è stato illegittimo”.

È ottimista?

“Ottimista nella giustizia sportiva è una parola grossa. Io sono un combattente”.