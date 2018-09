ESCLUSIVA TMW - Avv.Di Cintio: “Verso B a 22. Torneo a 24 eviterebbe problemi”

© foto di Federico De Luca

La Serie B verso il ritorno a ventidue squadre. “Si possono fare delle previsioni, perché per affermare le cose con certezza servirebbe la palla di vetro, ma secondo me - dice a TuttoMercatoWeb l’avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo - ci sono tutte le condizioni affinché si verifichino i ripescaggi”.

Pro Vercelli, Robur Siena e Ternana verso la B?

“Personalmente ho seguito la procedura che riguarda il ritorno del format a ventidue. La partita comunque è aperta per tutti”.

E serpeggia ottimismo per il ritorno a ventidue squadre...

“Si. Direi che ci sono i presupposti per un campionato a ventidue”.

Un campionato a ventiquattro squadre è da escludere?

“Eviterebbe l’andirivieni che era stato paventato come uno dei pericoli che avrebbe potuto coinvolgere la serie B. Sicuramente questo risparmierebbe ricorsi e tante altre situazioni. Non mi risulta che sia stata avanzata questa possibilità, ma nell’ottica di non subire richieste di risarcimento danni potrebbe essere una buona soluzione”.