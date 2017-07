ESCLUSIVA TMW - Bari, inserimento per Pucino del Chievo

© foto di Federico Gaetano

Nonostante la Salernitana appaia in vantaggio per l'acquisto dal Chievo di Raffaele Pucino per il giocatore occorre registrare una nuova pretendente. Secondo quanto raccolto da TMW il giocatore è, infatti, finito nel mirino del Bari di Fabio Grosso e Sean Sogliano.