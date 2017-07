ESCLUSIVA TMW - Bari, per la difesa occhi su Empereur del Foggia

© foto di Federico De Luca

Il Bari continua a sondare il mercato e secondo quanto raccolto da TMW l’ultima idea per i pugliesi è legata ad Alan Empereur. Difensore centrale classe ’94 del Foggia, è uno dei nomi per puntellare la difesa di mister Grosso e già in questa settimana potrebbero andare in scena contatti fra le due società.