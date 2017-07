ESCLUSIVA TMW - Bari scatenato, dopo Dezi blitz per D'Elia: bruciato il Perugia

© foto di Federico Gaetano

Bari scatenato sul mercato. Dopo il centrocampista Jacopo Dezi dal Napoli è in arrivo un altro rinforzo importante. Blitz per il terzino sinistro del Vicenza, Salvatore D'Elia. Bruciata la concorrenza del Perugia. Il Bari si muove, in arrivo Dezi e D'Elia...