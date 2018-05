ESCLUSIVA TMW - Bari, Sogliano e Grosso tra il sogno A e un futuro da scrivere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti calciatori valorizzati e un patrimonio importante per il futuro. Il lavoro del direttore sportivo Sean Sogliano a Bari è stato apprezzato da tanti addetti ai lavori anche in virtù delle plusvalenze future a cui la società potrebbe andare incontro. Anderson, Andrada, Balkovec e Henderson fanno infatti gola ad alcuni club di serie A. Il futuro del ds però - nonostante altri due anni di contratto - è tutto da scrivere. Non è escluso che le strade, in estate, possano separarsi. Indipendentemente da come finirà la stagione. Sia per Sogliano che per l’allenatore Fabio Grosso legato da un contratto per un altro anno e a cui va il merito di aver valorizzato i calciatori biancorossi. Bari al lavoro, tra un campionato da giocare al meglio sognando la Serie A e un futuro tutto da verificare...