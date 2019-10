© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valon Behrami è pronto per tornare in Italia. Dopo la rescissione del contratto con gli svizzeri del Sion, il centrocampista classe '84 non molla e può ripartire proprio dal Belpaese. L'addio al Sion a ottobre, però, implica la possibilità di trovare un nuovo club solo a gennaio poichè non sono possibili deroghe a riguardo (chi rescinde dopo la fine del calciomercato può essere tesserato solo durante la sessione successiva, ndr).

Le richieste Quella di Behrami è stata una possibilità vagliata anche da club di A nelle ultime settimane ma per gennaio ha fior di richieste in Serie B. Mezza categoria si è fatta sentire col trentaquattrenne di Mitrovice, tra i club c'è anche l'Ascoli che per il definitivo salto di qualità in cadetteria (in attesa del recupero del Benevento è a soli due punti dalla vetta, ndr) vuole rinforzare la mediana con Behrami.