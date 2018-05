ESCLUSIVA TMW - Benevento, Di Carmine primo nome per l'attacco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Iniziano a circolare i primi nomi per il nuovo Benevento targato Cristian Bucchi. Secondo quanto raccolto dal nostro direttore Michele Criscitiello il tecnico ex Sassuolo avrebbe indicato alla propria dirigenza il nome di Samuel Di Carmine, attaccante del Perugia, come primo tassello del nuovo corso.