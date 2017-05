ESCLUSIVA TMW - Benevento, Walter Lopez verso il rinnovo

© foto di Federico De Luca

Ieri a Perugia uno dei migliori in campo è stato Walter Lopez del Benevento. Una prestazione, quella dell'uruguaiano ex River Plate, che presto potrebbe essere premiata dalla società con un rinnovo di contratto. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW è intenzione di ambo le parti continuare insieme il rapporto. Tutto in attesa della doppia sfida col Carpi che potrebbe valere il palcoscenico più grande.