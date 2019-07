ESCLUSIVA TMW - Bentivoglio: "Chievo? Sarei orgoglioso di tornare"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tre anni al Venezia conclusi nel modo peggiore: con la retrocessione in Serie C. Oggi Simone Bentivoglio, centrocampista classe 1985 si è svincolato dal club lagunare e si racconta ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Iniziamo dalla fine della scorsa stagione. Una chiusura decisamente amara.

"Dopo la sentenza esecutiva arrivata nei confronti della classifica di Serie B eravamo certi della salvezza. Poi tutto è stato nuovamente cambiato e noi ci siamo trovati a tornare in campo dopo quasi tre settimane di stop. E' una situazione di cui per me è davvero difficile parlare perché non ha praticamente niente a che vedere con il calcio".

La prima parte della tua avventura al Venezia è stata di tutt'altro tenore.

"Un campionato vinto, una Coppa Italia di Serie C in bacheca e la serie sfiorata: sono stati due anni davvero molto belli, che rendono ancora più amaro il finale".

Avventura che si è ufficialmente conclusa con la scadenza del tuo contratto. Come mai il rinnovo non è arrivato?

"Abbiamo parlato con la società ma senza arrivare mai ai dettagli perché la squadra per tutta la stagione è stata in una situazione incerta e con tanti cambi di allenatore. Alla fine, poi, la società ha deciso di chiudere con molti dei giocatori del vecchio corso. Una decisione che rispetto nella maniera più assoluta".

Il futuro dunque è da scrivere. Con il Chievo Verona nel ruolo del club interessato.

"Al momento si tratta solo di voci, ma sarei orgoglioso di tornare in una società dove sono già stato in due occasioni distinte e nella quale ho vissto una parte importante della mia carriera. In più al Chievo avrei modo di tornare a lavorare con dei miei ex compagni come Pellissier e Marcolini che nel frattempo sono passati dal campo alla scrivania e alla panchina. Vivo a Verona, sarebbe bello tornare".