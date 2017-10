ESCLUSIVA TMW - Bianchi: “Sto bene. Chi punta su di me verrà ripagato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti Rolando Bianchi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dei suoi primi mesi da disoccupato dopo la fine del rapporto con la Pro Vercelli e del proprio futuro: “Ora si punta molto sui giovani, ma io so di stare bene a livello fisico e conosco la mia professionalità. Chi dovesse investire su di me avrà dei benefici, sono integro e disponibile a giocare da subito. Categoria? Non sono disposto a scendere per rispetto della mia carriera. Non ha senso andare in C per come sto fisicamente e per la carica che ho dentro. So di poter far bene e non mi sento inferiore a chi gioca adesso in B o in A. Al massimo posso essere ingombrante a causa del mio carisma, ma credo che ci siano molte squadre che ne avrebbero bisogno”.

C'è stato qualche contatto in questi mesi?

“Non ho mai chiamato nessuno per dire che ci sono, ho avuto solo abboccamenti generali”.

Juventus-Lazio, che gara si attende?

“Inzaghi sta dimostrando di essere un grande allenatore, come suo fratello. Entrambi hanno capacità di gestire la squadra nel migliore dei modi. In campo mi aspetto una sfida avvincente fra due squadre che hanno tanta qualità. La Juventus è più forte, ma la Lazio sta facendo bene”.

Su Torino-Sampdoria invece cosa può dirci?

“Sono chiaramente per i granata anche se peserà l'assenza di Belotti, ma Mihajlovic ha ottimi giocatori ed è un grande allenatore. Ha carisma e personalità e può fare molto bene in granata”.