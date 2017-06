ESCLUSIVA TMW - Bolchi: "Benevento-Carpi, che equilibrio. Vantaggi? Il pubblico"

© foto di Federico De Luca

Sale l'attesa per la sfida di stasera tra Benevento e Carpi, valida per l'accesso alla serie A. ai sanniti basta un pari, in virtù della miglior classifica finale. Bruno Bolchi, allenatore di grande esperienza e protagonista di tante promozioni dalla B alla A, osserva. "Le finali sono sempre aperte a qualunque soluzione - dice a Tuttomercatoweb.com - e fare pronostici è quasi impossibile. Il Benevento è leggermente favorito però la gara resta tutta da giocare".

Che sfida sarà tra i due tecnici Baroni e Castori?

"Castori ha notevole esperienza che in questo caso è controbattuta dall'entusiasmo di Baroni che è alla sua prima grande possibilità di conquistare la promozione".

Il Benevento potrà contare sulla spinta del pubblico, molto caldo...

"Avere il sostegno della tifoseria in casa è certamente un vantaggio. La tifoseria del sud tra l'altro è sempre molto vicina e attaccata alla squadra".

Per chi farà il tifo?

"Sono amico di Castori e se devo stare dalla parte di qualcuno sto dalla sua. Ci siamo frequentati spesso e come età sono più vicino a lui che a Baroni...."

Chiusura con un ricordo di Giuliano Sarti, suo compagno di squadra nell'Inter.

"Era una persona simpaticissima e con la battuta sempre pronta. Come portiere, straordinario e differente dagli altri. Credo che abbia fatto meno tuffi degli altri perché aveva un sesto senso su come piazzarsi. oggi i portieri vanno incontro all'attaccante che tira per restringere lo specchio. Lui diceva che era sì giusto però comunque restando in porta l'attaccante magari deve tirare dal limite".