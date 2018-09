ESCLUSIVA TMW - Bolzoni: “Spezia, non ho capito la scelta. Pronto a ripartire"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“La risoluzione con lo Spezia? Mi avevano detto che sarei stato fuori rosa e quindi fino all’ultimo ho cercato di trovare una soluzione di mercato. E poco prima della fine del mercato ho deciso di risolvere il contratto, ora aspetto la chiamata giusta”. Svincolato di lusso, il centrocampista Francesco Bolzoni, parla a TuttoMercatoWeb dopo la risoluzione di contratto con lo Spezia. “Qualcosa si muove, ma non so ancora nulla. Sicuramente - prosegue Bolzoni - ho voglia di rimettermi in gioco”.

Su di lei ci sarebbe il Bari.

“Ho fatto trenta partite in B. Ora aspetto che venga fuori qualcosa. Sono svincolato e quindi me la prendo con calma per decidere”.

L’anno scorso quasi sempre in campo. Perché la risoluzione?

“Non ho capito la scelta societaria. In ritiro mi era stato fatto capire dallo staff tecnico di essere apprezzato. Finito il ritiro sono stato messo fuori... Il mister mi ha detto che è stata una scelta tecnica, dovevano fare delle scelte e hanno cercato di farmi andare via”.

Serie B a diciannove: come la vede?

“Le prime partite sono sempre strane. Quest’anno mi sembra un campionato simile a quello passato. La B a diciannove squadre è strana, di solito è un campionato bello anche perché è lungo e difficile da prevedere. Ci sono sei partite in meno”.

Dove si vede tra qualche settimana?

“Il mio agente si sta muovendo anche all’estero. Vediamo...”..