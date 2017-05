ESCLUSIVA TMW - Brescia, Bassano, Arezzo e Triestina su Filippini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il tecnico Antonio Filippini sarebbe finito nel mirino di quattro squadre. L'ex allenatore della Lumezzane piace non solo al Brescia in Serie B, ma anche ad Arezzo e Bassano in Lega Pro. In caso di ripescaggio in terza serie tenterà l'affondo anche la Triestina.