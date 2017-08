ESCLUSIVA TMW - Brescia-Cellino, c'è il closing. Oddo verso la panchina

Il Brescia a Massimo Cellino, affare fatto. C'è il closing. Limati ufficialmente tutti i dettagli, Cellino dopo l'incontro con Bonometti è il nuovo proprietario del Brescia. C'è il closing. Adesso parte la caccia a un direttore sportivo ed è forte l'idea Nicola Salerno che con l'ex Leeds ha da anni rapporti cordiali, forti di una collaborazione proficua nel tempo. Per la panchina invece c'è Massimo Oddo, il primo e al momento unico nome sulla lista di Cellino è proprio l'ex tecnico del Pescara. Poche possibilità per Diego Lopez in virtù di trascorsi un po' burrascosi con il presidente ex Cagliari. Il Brescia prende forma. Cellino nuovo proprietario, Oddo verso la panchina...