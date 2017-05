ESCLUSIVA TMW - Brescia-Cellino, frenata nell'affare: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Cellino e il Brescia, rallentamenti. L'ex presidente del Cagliari, oggi al Leeds, vuole il club lombardo. Ve ne parliamo da tempo. Nelle ultime ore però ci sarebbe stata una frenata, la sensazione è che serviranno nuovi approcci tra le parti. Cellino deve anche risolvere alcune situazioni con il Leeds, poi riprenderà a parlare del Brescia. Affare in stand by, destinato a riprendere per capire la fattibilità dell'operazione subordinata comunque alla salvezza perché in caso di retrocessione l'ex Cagliari si tirerebbe indietro sicuramente. Cellino in pressing, il Brescia nel mirino...