ESCLUSIVA TMW - Brescia, fatta per il rinnovo di Bisoli. Accordo quadriennale

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Chiuso il calciomercato per il club inizia quella fase della stagione durante la quale il calcio giocato si alterna alle trattative per il rinnovo di contratto dei loro migliori calciatori. A tal proposito arriva una buona notizia per i tifosi del Brescia. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il club del presidente Massimo Cellino ha chiuso la trattativa per il prolungamento con adeguamento dell'ingaggio di Dimitri Bisoli. Il centrocampista si legherà alle Rondinelle con un nuovo accordo quadriennale.