ESCLUSIVA TMW - Brescia, per il centrocampo si punta a Muratore e Crecco

© foto di Federico De Luca

Il Brescia, in attesa di ufficializzare – come pare probabile – Roberto Boscaglia come nuovo allenatore, sta iniziando a monitorare il mercato dei giovani e avrebbe messo nel mirino due centrocampisti. Si tratta, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com di Simone Muratore, classe '98 della Juventus, e Luca Crecco, classe '95 della Lazio. Sul secondo però c'è il forte interesse di tre club di Serie A come Hellas, SPAL e Cagliari.