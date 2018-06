ESCLUSIVA TMW - Brescia, prove di rinnovo per Dall'Oglio. Accordo fino al 2021

Finisce in parità il primo tempo di Frosinone-Palermo, finale di ritorno dei playoff di Serie B. Allo Stirpe gara nervosa, con tre ammoniti per parte. Frosinone più propositivo, Palermo invece che controlla con esperienza. La sfida d'andata è finita 2-1 a favore dei rosanero: a 45...

Bisceglie, sirene dalla B per Giron, l'ex ds: "È pronto per il salto"

Gianluca di Marzio: “ Il mercato non dorme mai...la raffica della notte”

Palmeri: "Ronaldo un animale. D.Costa come Vieri"

World Cup 2018: le gare in programma per oggi

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Nigeria, il ct Rohr: "Razzismo? Non ci saranno problemi"

Fiorentina: a luglio torneo in Germania con Duisburg, Athletic e Fulham

Le pagelle dell'Argentina - Messi, il rigore pesa. Agüero non tradisce

Le pagelle dell'Islanda - Halldorsson eroico. Finnbogason, gol e non solo

Paolo Rossi: "Messi in condizione, bravi gli islandesi. Male Di Maria"

Perù, Ricardo Gareca: "Ringrazio i tifosi per il supporto"

Prove di rinnovo per Jacopo Dall'Oglio col Brescia. Secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb.com , il centrocampista dovrebbe prolungare il contratto in essere portando la scadenza al 30 giugno 2021.

