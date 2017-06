ESCLUSIVA TMW - Carpi, Bianco nel mirino di Entella e Cremonese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Carpi c'è aria di rivoluzione in vista della prossima stagione con molti dei protagonisti degli ultimi anni che potrebbero salutare. Fra questi anche il centrocampista e capitano Raffaele Bianco su cui si sarebbero mosse, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, due club di Serie B come la Virtus Entella e la Cremonese.