ESCLUSIVA TMW - Carpi-Calabro, accordo annuale con opzione biennale. I dettagli

© foto di Giuseppe Scialla

Carpi alla stretta finale per il tecnico. Com'è già emerso l'eredità di Fabrizio Castori sarà raccolta da Antonio Calabro, ex tecnico della Virtus Francavilla. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com nella giornata di ieri l'allenatore e il club emiliano hanno chiuso l'accordo per un contratto annuale con opzione per le successive due stagioni. Venerdì Calabro è atteso a Francavilla Fontana per la risoluzione di alcune situazioni legate e club prima di legarsi ufficialmente alla società di Stefano Bonacini.