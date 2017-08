ESCLUSIVA TMW - Carpi, Concas: "Darò il massimo, c'è voglia di fare bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Abbiamo fatto grandi cambiamenti, sono andati via diversi giocatori ma arriveranno altri ragazzi motivati. Speriamo in una bella annata. Ho iniziato la preparazione, spero di fare bene", così Fabio Concas, centrocampista del Carpi, intervistato da TMW.

Rammarico per la passata stagione?

"Non ci penso, voglio dare il massimo per recuperare il tempo perduto"

Il nuovo ciclo del Carpi?

"Cercheremo di fare inserire i nuovi ragazzi, il ritiro è iniziato con tanta voglia di fare bene"

Il Savona può essere ripescato in serie C?

"È una bella realtà, può stare tranquillamente in serie C. C'è un bel tifo, ho avuto un ottimo rapporto con il ds Canepa, sono felice per lui".