ESCLUSIVA TMW - Carpi, ds Romairone: "Il destino è stato crudele"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Romairone, ds del Carpi, ha reso meriti al Benevento che ha meritato secondo lui il raggiungimento della Serie A. Queste le sue parole a TuttoMercatoWeb.com:

"Sapevamo che il Benevento era una squadra forte, ma credo che anche il Carpi abbia dimostrato di essere tale. La partita è stata in equilibrio e un episodio l'ha messa a favore dei nostri avversari. Si sono affrontate due squadre diverse tra loro, in Serie A è arrivato il Benevento, complimenti a loro, ma voglio ricordare che i nostri giocatori hanno veramente fatto qualcosa di incredibile. C'è rammarico perché, così come era accaduto l'anno scorso, il destino è stato crudele. Bisogna guardare avanti, complimenti al Benevento ma onore al Carpi".

Sembrava che Benevento e Carpi non riuscissero neanche a partecipare ai play-off, invece siete arrivati in finale.

"Già, ma sono comunque due squadre che hanno due rose forti, e le due partite di finale l'hanno dimostrato. C'è stato equilibrio totale, entrambe le squadre hanno fatto la loro gara, noi non siamo riusciti a concretizzare un episodio, i nostri avversari invece sì, quindi complimenti al Benevento".

Il suo futuro?

"Di questo parleremo un'altra volta, adesso come adesso c'è tanto dispiacere".