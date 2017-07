ESCLUSIVA TMW - Carpi, firma Mulas. Poi il prestito alla Pistoiese

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Giovanni Padovani

Nuova avventura in arrivo per Giulio Mulas, laterale destro classe 1996 ex del Tuttocuoio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore nelle prossime ore firmerà con il Carpi. Successivamente il giocatore verrà girato in prestito alla Pistoiese.