ESCLUSIVA TMW - Caso Palermo, Avv.Malagnini: “Decisione Lega B senza senso”

“La mia esperienza mi porta a pensare che quanto deciso dal Collegio della Lega Serie B non abbia senso”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini parla della decisione del Collegio della Lega B (composto tra gli altri dal presidente del Perugia Massimiliano Santopadre e da quello della Salernitana Marco Mezzaroma) di disputare i playoff (e non far giocare i playout salvando così la Salernitana) senza aspettare il secondo grado di giudizio dopo che il TFN ha decretato la retrocessione del Palermo in Serie C.

Avvocato, e ora che succederà?

“Quando vi è un problema giudiziario va applicato lo scorrimento di classifica: uno scende e un altro sale. Quella della Lega B più che una delibera ho l’impressione che sia una circolare. Perché se fosse una delibera sarebbe impugnabile davanti agli organi della Giustizia Sportiva. In uno stato di diritto il Palermo conserva la facoltà di impugnare la decisione del Tribunale Federale: in dieci giorni si andrebbe incontro alla decisione. E se la Corte riformasse il provvedimento magari dichiarando l’improcedibilità?”.

Quindi i playoff potrebbero ancora slittare.

“Penso di si. A meno che non abbiano già deciso... Potrebbe verificarsi anche un altro scenario: il presidente federale potrebbe chiedere il parere alla Corte Federale. È vero che le sentenze di primo grado sono esecutive, ma se al Palermo andasse bene il secondo grado con i playoff già disputati la FIGC dovrebbe corrispondere un risarcimento danni al club. Da un punto di vista di logica giuridica sarebbe dovuto esserci il rinvio dei playoff in attesa del ricorso del Palermo. Occorre un provvedimento d’urgenza per bloccare quanto deliberato dalla Lega B”.