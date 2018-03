ESCLUSIVA TMW - Cesena, Castori: "Contro il Novara i punti valgono doppio"

Fonte: dall'inviato Luca Bargellini

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori, tecnico del Cesena, a margine della premiazione della Panchina d'Oro ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del momento dei romagnoli: “Abbiamo affrontato una squadra forte, in un momento di splendore e abbiamo giocato in maniera intensa e attenta, il pareggio è lo specchio più fedele dell'andamento della gara. Sono contento dell'attenzione messa in campo perché senza di questa non si sarebbero potuti fare dei punti contro gli umbri. Infortuni e assenze fanno parte del gioco e non bisogna mai lamentarsene perché ci sono altri che giocano e possono far bene. È anche vero che giochiamo partite a ritmo molto alto con grande impegno e non dobbiamo perdere questa caratteristica. Inoltre dobbiamo tenere alta l'autostima. Novara? È una partita difficile, uno scontro diretto e dobbiamo saperlo interpretare bene perché i punti in queste partite qui valgono doppio”.