ESCLUSIVA TMW - Cesena, chiesto in prestito alla Juventus il giovane Coccolo

Sirene dalla Serie B per Luca Coccolo, difensore classe 1998 della Primavera della Juventus. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sulle tracce del talentuoso calciatore ci sarebbe il Cesena. Contatti con i bianconeri per avere il calciatore in prestito.