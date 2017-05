ESCLUSIVA TMW - Cesena, difficile la conferma di Camplone: il sogno è Pippo Inzaghi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Andrea Camplone e il Cesena, a fine stagione dovrebbe essere addio. La sensazione è che l'allenatore non sarà riconfermato in vista del prossimo campionato. A conferma di ciò la ricerca di altri tecnici. Contatti per arrivare a Pippo Inzaghi, una suggestione che al momento appare di difficile realizzazione. Ma il Cesena ci ha provato. Inzaghi è il sogno per il prossimo campionato. Ma il Venezia vuole tenersi stretto l'allenatore che ha contribuito alla promozione in serie B, quindi per adesso ci sono pochi margini. Cesena che si muove, uno scenario sempre più concreto: nel futuro non dovrebbe esserci Camplone. Tra i casi di mercato Garritano e Ciano (contratto in scadenza nel 2018 e pochi margini per il rinnovo) e la ricerca di un nuovo allenatore, il Cesena pensa anche al futuro...