ESCLUSIVA TMW - Cesena, fatta per Esposito: domani firmerà per due anni

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Andrea Esposito è vicinissimo a vestirsi del bianconero cesenate: Foschi e Camplone hanno definito nelle ultime ore l'affare per il difensore, che domattina sarà a Cesena per le visite di rito e per la firma su un contratto. Due anni con opzione per il terzo per il difensore del Vicenza, pronto a tornare in Serie B.