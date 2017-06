ESCLUSIVA TMW - Cesena, idea Concas per il centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Cesena avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione l'esterno di centrocampo Fabio Concas, classe '87, del Carpi. Il calciatore potrebbe così lasciare il club biancorosso in cui milita dal 2011 per provare una nuova avventura coi romagnoli.