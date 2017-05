ESCLUSIVA TMW - Cesena, no di Pippo Inzaghi. Camplone sempre più lontano

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Cesena alla ricerca di un allenatore per il prossimo anno. Era stato fatto un tentativo con Pippo Inzaghi del Venezia, ma il tecnico dei lagunari non sembrerebbe risposto a prendere in considerazione l'ipotesi bianconera. Cesena che quindi si guarda intorno, valutando più profili e soluzioni per la prossima stagione. E nella prossima stagione non dovrebbe esserci spazio per Andrea Camplone: l'attuale allenatore appare sempre più lontano dalla panchina del Cesena che verrà...