ESCLUSIVA TMW - Cesena, per l'attacco si punta su Gliozzi

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si fanno sempre maggiori le sirene per Ettore Gliozzi, attaccante classe '95 reduce dall'esperienza al SudTirol, ma di proprietà del Sassuolo. Dopo Modena, Pescara e Virtus Entella infatti, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, per lui si sarebbe fatto avanti anche il Cesena. Per Gliozzi sembra quindi sempre più probabile un'avventura in Serie B nella prossima stagione.