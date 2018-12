ESCLUSIVA TMW - Chiusura mercato, Foschi: “Artisti nel cambiare le regole”

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Si torna all’antico. Il mercato chiude il 31 gennaio anziché il 18. “Siamo artisti a cambiare le regole in corsa per chi fa comodo”, dice a TuttoMercatoWeb il direttore dell’area tecnica del Palermo, Rino Foschi. “Siamo bravissimi a non rispettare le regole o cambiarle a nostro piacimento. In Italia mentre si gioca è difficile fare mercato, perché siamo ricattati quotidianamente da chi pensa ai propri interessi. Aver posticipato la chiusura del mercato è un’idea sbagliata. Perché così si creano delle difficoltà durante lo svolgimento del campionato e - continua Foschi - nel lavoro quotidiano dei nostri allenatori”.

Però negli altri paesi la chiusura era sempre fissata al 31...

“Beh, in Italia non è come negli altri paesi. Dobbiamo adattarci. Anche perché al di là dei mercati più importanti, altre sessioni rimangono aperte pure a febbraio. Quindi il discorso di uniformarci agli altri paesi non ha senso”.