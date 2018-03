ESCLUSIVA TMW - Cittadella, al Viareggio occhi sul '99 Kargbo

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Come di consueto il Torneo di Viareggio permette agli operatori di mercato italiani, e non solo, di visionare una selezione dei migliori talenti internazionali. Anche l'edizione attuale, iniziata questa settimana, non fa eccezione e così il Cittadella avrebbe già messo nel mirino un ragazzo in prospettiva. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club veneto starebbe seguendo Augustus Kargbo, seconda punta classe 1999 del Campobasso attualmente nella orsa della Rappresentativa di Serie D.