ESCLUSIVA TMW - Cittadella e Brescia, scout in movimento per De Luca

Le buone prove dell'ultimo periodo, nonostante una continuità che raramente gli è stata concessa (due gare da novanta minuti da quando è arrivato), potrebbero valere all'attaccante del Torino Manuel De Luca una promozione dal mercato, in attesa di capire come andrà sul campo col suo Renate, squadra dove è in prestito da gennaio. Il centravanti di Bolzano è infatti finito nel mirino di Brescia e Cittadella, che manderanno i propri osservatori in vistia nella prossima sfida di playoff che i neroblù affronteranno venerdì contro il Bassano Virtus.