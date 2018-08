ESCLUSIVA TMW - Cittadella, Gabrielli: "Giusta la B a 19. Obiettivo divertire"

Fonte: dall'inviato a Milano, Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Cittadella, Andrea Gabrielli, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del calendario di Serie B a 19 squadre: "Era una cosa che si auspicava da molti anni attraverso le riforme dei campionati. Tutto sommato arrivarci così è una cosa che reputo positiva".

Che segnale dà il blocco dei ripescaggi?: "Ognuno è colpito nell'interesse specifico avrà qualcosa da dire. La decisione dei presidenti di Lega di Serie B è stata presa all'unanimità. Si è operato nell'ambito di quello che ritengo sia stato fatto legittimamente, come ha fatto il presidente Balata. Abbiamo fatto una cosa molto importante e sono personalmente soddisfatto. Poi, ovvio che non puoi accontentare tutti e che qualcuno si senta penalizzato. L'operazione in questo senso è arrivata quando tramite le riforme non si era andati avanti. Questa è stata l'occasione, anche perché i tempi dei ricorsi e controricorsi sono lunghissimi. Il CONI va a definire le questioni in corso molto in là col tempo e chi opera in Serie B dev'essere tutelato. Questo ha portato il presidente Balata ad accelerare sotto questo punto di vista e se è stato fatto con il placet della Federazione è positivo".

Come vede tutti questi derby?: "Quello col Padova è sicuramente il più importante: bello, finalmente il Padova è tornato in un campionato di tutto rispetto per la piazza. Poi sul campo cercheremo di far meglio noi".

Capitolo mercato: cosa farete ancora?: "Abbiamo completato ormai il nostro mercato in maniera molto soddisfacente. C'è già una buona intesa in campo, Venturato sta operando molto bene e chi ha scelto i nuovi arrivati, Marchetti, ha come sempre fatto un ottimo lavoro"

Obiettivo playoff?: "Impiegare meno tempo possibile per arrivare a far giocare la squadra con un'intesa che abbiamo visto nel campionato precedente. Poi, se la squadra gira bene ci troveremo delle belle soddisfazioni e il pubblico godrà di un calcio spettacolo come negli scorsi campionati".