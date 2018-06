ESCLUSIVA TMW - Cittadella, in tanti su Bartolomei. Si valutano le offerte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gli occhi di tante squadre su Paolo Bartolomei, il centrocampista classe '89 che ieri ha trascinato con i suoi gol il Cittadella alla semifinale play-off. Adesso occorrerà vedere cosa accadrà nelle prossime partite: in caso di serie A Bartolomei resterà con i veneti anche in considerazione dell'opzione che esiste nel contratto per la prossima stagione. In caso contrario valuterà le richieste che stanno arrivando e che da ieri sono anche in aumento.