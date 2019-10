ESCLUSIVA TMW - Cocco: "Sto bene e sono carico per una nuova sfida"

© foto di Federico Gaetano

“Sono carico per una nuova avventura”. Andrea Cocco, 33 anni, continua ad allenarsi da solo in cerca di una nuova occasione. Reduce dalla doppia esperienza a Pescara e a Padova, l’attaccante da 47 gol totali in B, 7 in C e 1 in A ora è svincolato e in esclusiva a TMW ci ha raccontato le sue sensazioni.

Come stai? Sia a livello atletico che mentale…

“Fisicamente sto alla grande. Mi alleno la mattina con un preparatore e il pomeriggio con una squadra. Mentalmente non pensavo di essere in questa situazione, diciamo che mi sto caricando per un’eventuale chiamata. Sono carico, non vedo l’ora di tornare. Mi voglio togliere ancora qualche sassolino dalla scarpa visto l’ultimo periodo un po’ buio”.

Quale progetto cerchi?

“Cerco delle persone serie con cui potermi esprimere al meglio. Le chiacchiere le porta via il vento, ci vogliono i fatti. Vorrei qualcosa che mi stimoli a livello di testa, non una squadra qualsiasi”.

Quale pensi sia stata la tua migliore stagione?

“A Vicenza, ma anche con l’Albinoleffe e a Cesena prima dell’infortunio. Per un attaccante di solito è importante segnare, viene giudicato per questo, le prestazioni passano in secondo piano. Ma io sono sempre uno che lavora per la squadra, uno a cui piace sacrificarsi. Per me oltre alla rete c’è altro”.

L’anno scorso prima a Pescara e poi a Padova. Cosa non ha funzionato?

“Mi era stato detto di rimanere a Pescara perché avrei trovato spazio. Poi dopo 4 partite non ho più visto il campo e penso che siano stati dei motivi precisi. Io poi ho deciso di rescindere con il club abruzzese ma ho sbagliato ad andare a Padova in una situazione non facile”.

È importante di avere attaccanti di esperienza? Pensiamo a Quagliarella l’anno scorso…

“Sì. Sia nel campo che nello spogliatoio. Avere giocatori di esperienza può essere utile quando si attraversano momenti di difficoltà”.

Sei di Cagliari, hai esordito lì. Che pensi della stagione dei rossoblù?

“Sta facendo un ottimo inizio di stagione dopo un grande mercato. Il centrocampo è molto forte, vedo un bel gruppo compatto e coeso. La perdita di Pavoletti si fa sentire, ma Simeone sta facendo bene”.