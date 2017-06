ESCLUSIVA TMW - Coronado è rosanero, l'agente: "Palermo, ti riporta in serie A"

© foto di Alessio Alaimo

"Palermo è una grande piazza, tanti ambiscono a vestire la maglia rosanero". Così a TuttoMercatoWeb l'agente del trequartista brasiliano Igor Coronado, Joao Santos che è ad un passo dal Palermo. Ultime formalità - importanti - da definire, poi Coronado sarà rosanero. "Igor è un giocatore importante, ha accumulato un'esperienza tale in B da poter essere determinante. Se tutto andrà bene nella trattativa, il ragazzo - conclude Joao Santow - darà un grande contributo per riportare il Palermo in serie A". Al Trapani circa un milione, al giocatore un quadriennale con bonus legati a presenze, promozione in serie A, gol e assist. E al Floriana il 40% della vendita. Coronado al Palermo, ci siamo...