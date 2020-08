esclusiva Corrado-Palermo? Parla l'agente: "Ancora nulla di deciso, piace anche in Serie B"

Ultimissime sul futuro di Niccolò Corrado, giovane talento classe 2000 di proprietà dell'Inter, reduce dall'esperienza nella scorsa stagione in Serie C con la maglia dell'Arezzo. L'ipotesi Palermo, divenuta calda nelle ultime ore, è un'idea concreta ma non l'unica, come conferma lo stesso agente del giocatore, Daniele Amerini, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "E' vero, c'è il forte interessamento da parte del Palermo e ovviamente il ragazzo è attratto da una piazza prestigiosa e importante come quella rosanero. Io stesso ci ho giocato e so cosa vuol dire indossare quella maglia. Nulla però è ancora deciso, ci sono anche alcune squadre di Serie B interessate al ragazzo, una in particolare".

Quindi la decisione deve arrivare. "Ancora non c'è stata nessuna firma, nulla di deciso. Si sta valutando in queste ore quella che può essere la soluzione migliore".