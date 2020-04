esclusiva Cosenza, Bruccini: "Anno storto, ma salvezza possibile. Ripresa? A giuste condizioni"

vedi letture

In questo momento dove regna ancora l'incertezza, anche se la direzione presa sembra ormai quella che vuole almeno Serie A e Serie B in campo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato il centrocampista del Cosenza Mirko Bruccini.

Prima dello stop, il tuo nome rimbalzò alle cronache perché, col virus che già mieteva vittime, decidesti di non prendere parte alla trasferta di Verona.

"Avevo già rischiato poco tempo prima con la trasferta di Venezia, nel Nord Italia la situazione era già critica, e non me la sono sentita di rischiare, soprattutto per la mia famiglia: ho guardato prima a questo, il calcio è venuto in secondo piano. La situazione stava peggiorando. Però è stata una situazione subito rientrata, già dopo 2-3 giorni, non ho avuto problemi né con il club né con il direttore, che sento spesso e che mi è venuto incontro anche in quell'occasione".

Più o meno la scelta che ha fatto poi Pillon, lasciando Cosenza. Squadra a Occhiuzzi: che mister è?

"Con il mister abbiamo tutti un ottimo rapporto, ha idee chiare e moderne, la sua visione del calcio cerca di mostrarcela anche negli allenamenti che facciamo via Skype, uno di questi anche tattico: è molto preparato, e anche caratterialmente è sempre stato disponibile. Io credo che possa dare una grande mano al Cosenza".

Riavvolgiamo il nastro: cosa non ha funziona?

"L'annata non è nata nel migliore dei modi, credo che il nostro più grande problema sia stato legato alla gestione del risultato, abbiamo buttato via molti punti soprattutto nei finali di gara senza però che nessuno ci mettesse mai sotto: sono forse piccolezze, ma in un campionato cadetto pesano, i punti che abbiamo perso ci avrebbero sicuramente fatto comodo. Penso alla gara di Benevento: stavamo facendo risultato contro una formazione che è quasi in A, poi abbiamo gettato tutto al vento".

A proposito di Benevento e Serie A, si parla molto della ripartenza dei tornei. Sembra manchino ormai gli ultimi dettagli...

"Ci dovranno essere dei confronti tra il ministro dello sport e quello della salute, noi attendiamo. Di sicuro la salute è quello che viene prima di tutto, ma nelle condizioni giuste noi siamo pronti a giocare. Anche perché per il calcio sarebbe importante finire la stagione sul campo, si eviterebbero magari dei contenziosi extra rettangolo verde".

Ma credi che il Cosenza potrà salvarsi, se e quando si tornerà in campo?

"La salvezza è il nostro obiettivo, rimane quello. Possono sembrare frasi fatte ma, anche se è dura, ce la metteremo tutta, sarebbe un vero peccato arrendersi ora. Giocheremo tutte le eventuali gare come finali".