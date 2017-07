ESCLUSIVA TMW - Cosenza, sul promettente Collocolo c'è anche il Bari

© foto di Federico De Luca

Nonostante abbia giocato appena sette minuti fra i professionisti nell'ultima stagione con la maglia del Cosenza in Lega Pro, il centrocampista Michele Collocolo, classe '99, è considerato uno dei maggiori prospetti del calcio italiano grazie alle proprie qualità fisiche, quasi 190 cm, che tecniche. Mediano che coniuga al meglio la fase di rottura con quella di costruzione negli scorsi mesi è finito nel mirino di due club della massima serie come Sassuolo e Genoa, sempre attenti a giovani di prospettiva da ingaggiare e far crescere, oltre che ad alcuni club inglesi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il giocatore sarebbe inoltre finito nel mirino del Bari che lo starebbe seguendo con grande attenzione in ottica futura.